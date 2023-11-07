الرقابة المالية: وقف شركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية 15 يومًا

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، قرارًا رقم (2766) لسنة والمتضمن في مادته الأولى: "وقف شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 15 يومًا إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ في 8 أكتوبر الماضي.

قالت الهيئة، إنها تلقت ما يفيد إخطار الشركة بقرار الوقف، لذا سيتم تفعيل قرار الوقف المشار إليه لمدة 15 يومًا تبدأ من يوم 8 وحتى 22 نوفمبر الجاري، وأن الشركة محظور استفادتها من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها وذلك بموجب قرار لجنة العضوية رقم (40) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 22/05/2023.