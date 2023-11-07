الرئيس السيسي يستقبل مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.. إنفوجراف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء، "وليام بيرنز" مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.







شهد اللقاء تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط

تأكيد الحرص المتبادل على تدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي

شهد اللقاء التباحث حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وخاصة التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة

أكد الرئيس محددات الموقف المصري في هذا الشأن، خاصة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لحماية المدنيين، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وعدم إعاقة تدفقها

أكد مدير المخابرات الأمريكية حرصه على مواصلة التنسيق المكثف مع الجانب المصري بهدف حل الأزمة الحالية