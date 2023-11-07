اليوم السابع
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الرئيس السيسى يؤكد لـ"ماكرون" ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار فى غزة.. إنفوجراف

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 10:03 م
الرئيس السيسى يؤكد لـ"ماكرون" ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار فى غزة.. إنفوجراف الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً من ماكرون

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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الاتصال أتى فى إطار التشاور المستمر بين الرئيسين بشأن الأوضاع فى قطاع غزة

تم استعراض نتائج الاتصالات والتحركات الدبلوماسية الدولية والإقليمية لاحتواء الموقف

أكد الرئيس ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق أو إبطاء

ثمن الرئيس الفرنسى الدور المصرى على المسارين السياسى والإنسانى خاصة تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات إلى غزة واستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب

اتفق الرئيسان على استمرار التنسيق بشأن تطورات الوضع فى الشرق الأوسط والعمل على حث الأطراف على إيجاد سبل لحل الأزمة وصولاً لإحلال السلام وتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية







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