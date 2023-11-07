اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 06:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى وعضو مجلس رئاسة البوسنة يتوافقان حول ضرورة وقف إطلاق النار بغزة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 05:50 م
الرئيس السيسى وعضو مجلس رئاسة البوسنة يتوافقان حول ضرورة وقف إطلاق النار بغزة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من دينيس بيشيروفيتش عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، الرئيس المقبل للمجلس.
 
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال شهد التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة بين البلدين، خاصةً في مجالات السياحة وزيادة معدلات التبادل التجاري، والتعاون الثقافي، وفي قطاعات التدريب وبناء القدرات.
 
كما تم تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم التوافق في هذا الشأن حول ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة دون عوائق، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.






السيسي

الرئيس السيسي

البوسنة والهرسك

غزة

فلسطين

مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

عاجل

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة