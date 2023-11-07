الخارجية الروسية: تصريحات وزير إسرائيلى بشأن الأسلحة النووية تثير العديد من الأسئلة

وأضافت زاخاروفا - في تصريح نقلته وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الثلاثاء - " لقد أثارت هذه التصريحات عددا كبيرا من الأسئلة، الأول يتعلق بما إذا كانت هذه التصريحات تعني أننا نستمع لتصريحات رسمية حول وجود أسلحة نووية لدى إسرائيل؟".

وتابعت " الأسئلة التالية هي أين المنظمات الدولية وأين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأين المفتشون؟".

وكان وزير التراث الإسرائيلي قد قال في تصريحات مؤخرا إنه يمكن لإسرائيل إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.