اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية الروسية: تصريحات وزير إسرائيلى بشأن الأسلحة النووية تثير العديد من الأسئلة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 10:05 ص
الخارجية الروسية: تصريحات وزير إسرائيلى بشأن الأسلحة النووية تثير العديد من الأسئلة ماريا زاخاروفا
أ ش أ

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قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن تصريحات وزير إسرائيلي بشأن الأسلحة النووية تثير العديد من الأسئلة من بينها "هل توجد هذه الأسلحة لدى إسرائيل".

وأضافت زاخاروفا - في تصريح نقلته وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الثلاثاء - " لقد أثارت هذه التصريحات عددا كبيرا من الأسئلة، الأول يتعلق بما إذا كانت هذه التصريحات تعني أننا نستمع لتصريحات رسمية حول وجود أسلحة نووية لدى إسرائيل؟".

وتابعت " الأسئلة التالية هي أين المنظمات الدولية وأين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأين المفتشون؟".

وكان وزير التراث الإسرائيلي قد قال في تصريحات مؤخرا إنه يمكن لإسرائيل إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

 







الخارجية الروسية

الأسلحة النووية

قطاع غزة

الطاقة الذرية



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