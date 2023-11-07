اليوم السابع
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الجامعة العربية تناقش مستجدات القضية الفلسطينية مع وفد من اتحاد الكتاب العرب

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 08:51 م
الجامعة العربية تناقش مستجدات القضية الفلسطينية مع وفد من اتحاد الكتاب العرب السفيرة هيفاء أبوغزالة
بيشوى رمزى

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استقبلت السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة بالقاهرة وفد عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب يضم ممثلين عن اتحادات كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، ودولة فلسطين، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا.

 

وقد تمّ خلال اللقاء التطرق إلى الاستعدادات الجارية من قبل الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب لعقد دورة طارئة في القاهرة لبحث مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في قطاع غزة حيث تم التأكيد على ضرورة حشد الدعم للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استرداد حقوقه غير قابلة للتصرف ودعم كافة مبادرات المجتمع المدني الرامية الى دحض الرواية الإسرائيلية ومناصرة القضية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال في حق الأطفال والنساء والشيوخ وكافة أطياف الشعب الفلسطيني ومحاولاته الوحشية للتهجير القسري في محاولة لإعادة سيناريو النكبة.

 

وبالمناسبة أكد الدكتور علاء عبد الهادي، الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، التزام المثقفين والكتاب والأدباء والشعراء والنقاد العرب بواجبهم القومي في دعم صمود أهالي غزة وكافة الشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة واستماتته البطولية في الدفاع عن أرضه واستعادة حقوقه المشروعة.

 

كما تمّ استعراض أبرز أوجه التعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب وسبل مزيد تفعيل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في 1 فبراير 2022.

 







الجامعة العربية

هيفاء أبوغزالة

الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب

غزة

فلسطين

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