الجامعة العربية تطلق دورات تدريبية فى مجال الكشف المبكر عن السرطان بأوغندا

بيشوى رمزى

إفتتح الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية التابع لجامعة الدول العربيه، 8 دورات تدريبية بجمهورية أوغندا في مجالي الإكتشاف المبكر لسرطان القولون والمستقيم والإكتشاف المبكر لسرطان الكبد بمشاركة أساتذة من الجمعية الإفريقية الشرق أوسطية للجهاز الهضمي من كل من جمهورية مصر العربية، لبنان، والأردن، علي رأسهم رئيس الجمعيه الأردنيه للجهاز الهضمي و ذلك لصالح 150 كادر طبي أوغندي.

وتم تنفيذ التدريب بمستشفي جامعة ماكيريري ومستشفى مولاجو بوحدة مناظير الجهاز الهضمي ووحدة الفحص بالموجات فوق الصوتية بتاريخ 5 نوفمبر ويمتد حتى 10 نوفمبر 2023، كما يشارك الأساتذة الموفدين من الصندوق بإلقاء 10 محاضرات عن أحدث المستجدات المتعلقة بسرطان الجهاز الهضمي من خلال فعاليات المؤتمر العلمي للجمعية الأوغندية للجهاز الهضمي، حيث تمثل تلك المحاضرات نصف محاضرات المؤتمر، بالإضافة إلى ذلك يقوم الأطباء العرب بإجراء 10 عمليات بالمناظير لصالح مرضى أوغنديين من ذوي الحالات الحرجة خلال فترة تواجدهم لإتمام المهمة.

أشرفت على حفل الإفتتاح الوزير مفوض شيرين عادل امام، مدير إدارة العمليات بالصندوق، نيابة عن السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد مدير عام الصندوق، بحضور البروفيسير بنسيانو أوكاما رئيس الجمعية الأوغندية للجهاز الهضمي كممثل عن وزير الصحة الأوغندي، وعدد من الرؤساء التنفيذيين للمستشفيات الحكومية الأوغندية، ورؤساء أقسام وحدات مناظير الجهاز الهضمي وأقسام الأشعة التشخيصية وأعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات الحكومية من عدة محافظات.

وقد ألقت ممثلة الصندوق كلمة قامت من خلالها بالتعريف بالصندوق وأنشطته المختلفه خاصة في مجال الصحة وأكدت على إهتمام معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط بدعم هذا المجال الهام، كما وعدت بمواصلة الدعم الفني للأشقاء من جمهورية أوغندا من خلال الدورات المستمرة للأطباء والممرضات وتكرار التجربة مستقبلاً لرفع كفاءة الأطباء العاملين بالمستشفى، كما ألقى كل من ممثل وزارة الصحة ورئيس مجلس إدارة المستشفى ومدير وحدة المناظير كلمات أثنوا من خلالها على جهود جامعة الدول العربية ممثلة في الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية من أجل رفع كفاءة الأطباء، من خلال إيفاد خبراء عرب لتدريب الطاقم الطبي بالمستشفى كما عبروا عن تطلعهم إلى استمرار دعم المستشفى خلال الأعوام القادمة وأكدوا على طلبهم بإستمرار هذا الدعم خلال السنوات القادمة نظراً لحاجتهم الملحة لتأهيل الكوادر الطبية في عدة تخصصات.

جدير بالذكر أن برنامج الدورات يتضمن إلقاء محاضرات نظرية وجلسات تدريب عملية لصالح 150 إطار من أطباء وممرضات من المتخصصين في الكبد والجهاز الهضمي من مستشفى ماكاريري ومستشفيات أخرى، على كيفية الإكتشاف المبكر لأورام البنكرياس والجهاز المرارى باستخدام المناظير، والتدريب على الاكتشاف المبكر لسرطان الكبد باستخدام أجهزة الفحص بالموجات فوق الصوتية، ومهارات استخدام الأشعة التداخلية فى العلاج لسرطان الكبد والبنكرياس وأورام القولون والمستقيم باستخدام أجهزة الفحص بالموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية ومناظير الجهاز الهضمى.