البنك المركزى الإسرائيلي يبيع النقد الأجنبي لدعم العملة المحلية

وكالات

قال بنك إسرائيل المركزي، الثلاثاء، إنه باع 8.2 مليار دولار من النقد الأجنبي في أكتوبر، مما أدى إلى تراجع الاحتياطي إلى 191.2 مليار دولار.

وأطلق المركزي برنامجا بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي، مع بداية الحرب على حركة حماس في غزة قبل شهر، لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل.

وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها النقد الأجنبي.

وكان قد أعلن بنك إسرائيل المركزي، الشهر الماضي بيع 15% من احتياطي الدولار لوقف انهيار سعر صرف الشيكل، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

ونسبت وسائل إعلام إسرائيلية إلى البنك المركزي الإسرائيلي قوله - في بيان أعلن فيه عن الخطة - "سنعمل في السوق خلال الفترة المقبلة من أجل تخفيف التقلبات في سعر صرف الشيكل وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار عمل الأسواق".

وأضاف البنك أنه سيوفر سيولة إضافية تصل إلى 15 مليار دولار في السوق أيضا.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي انخفض فيه الشيكل إلى أدنى مستوى له منذ 8 سنوات مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات المبكرة اليوم.