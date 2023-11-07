اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 04:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاحتلال يقصف مربعا سكنيا بحى الزيتون فى غزة وسقوط عشرات الشهداء والمصابين

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 03:05 م
الاحتلال يقصف مربعا سكنيا بحى الزيتون فى غزة وسقوط عشرات الشهداء والمصابين قطاع غزة
أ ش أ

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استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الثلاثاء جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى مُربعًا سكنيًا فى حى الزيتون جنوب مدينة غزة. 

 

وأفادت مصادر فى قطاع غزة بأن طائرات الاحتلال استهدفت مربعا سكنيا بشكل كامل ؛ ما أدى إلى استشهاد عدد كبير من الأشخاص بينهم أطفال ونساء وإصابة العشرات ولايزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.


وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدنى ظهر اليوم عددًا من الشهداء ؛ إثر قصف إسرائيلى استهدف منزلا غرب النصيرات وسط القطاع إضافة إلى عشرات الجرحى. 


كما وصل شهيدان على الأقل وعدد من الجرحى إلى مُستشفى الأندونيسى جراء تواصل الغارات والقصف المدفعى على مناطق مُتفرقة من بلدتى "جباليا" و"بيت لاهيا" شمال قطاع غزة.


واستهدف قصف إسرائيلى بناية سكنية من عدة طوابق فى ميناء الصيادين غرب مدينة غزة كما تجددت الغارات الإسرائيلية فى عديد المناطق.


وارتكب الاحتلال مجزرة بحق إحدى عائلات مُخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ووصلت جثامين عشرات الشهداء إلى مستشفى "العودة" وكانت عبارة عن أشلاء ومتفحمة، وهناك مفقودون تحت الأنقاض.







قطاع غزة

العدوان على غزة

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حي الزيتون




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