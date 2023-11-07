اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 12:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 56 فلسطينيا من الضفة الغربية

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 12:00 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 56 فلسطينيا من الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 56 فلسطينيًا من أنحاء مُتفرقة في الضفة الغربية. 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 15 شخصًا من أنحاء مدينة "القدس"، و22 من مُحافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة، و11 من رام الله بوسطها، فيما جرى اعتقال شابين من مُحافظة "أريحا" الواقعة شرق الضفة الغربية. 

ومن "جنين" في الشمال، جرى اعتقال فلسطينيين اثنين، فيما قامت قوات الاحتلال باعتقال أربعة من مُحافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة. 

 







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