الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 56 فلسطينيا من الضفة الغربية

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 15 شخصًا من أنحاء مدينة "القدس"، و22 من مُحافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة، و11 من رام الله بوسطها، فيما جرى اعتقال شابين من مُحافظة "أريحا" الواقعة شرق الضفة الغربية.

ومن "جنين" في الشمال، جرى اعتقال فلسطينيين اثنين، فيما قامت قوات الاحتلال باعتقال أربعة من مُحافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة.