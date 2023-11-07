استشارى نساء: ألم ولادة نساء غزة بدون تخدير يعرضهن للوفاة

كتبت فاطمة ياسر

أكدت الدكتورة داليا أيمن استشارى النساء والتوليد فى كلية طب قصر العينى أنه من الصعب خضوع النساء للولادة القيصرية دون تخدير، لأنه يصعب على الجسم تحمل ألم فتح البطن والخياطة دون البنج.

وأضافت داليا أن قوة الألم الناتج عن خضوع النساء للولادة القيصرية دون بنج تتسبب فى تعرضهن للوفاة، لأنه من الصعب تحمل مثل هذا الألم والمعاناة.

وطالبت استشارى النساء والتوليد بضرورة الوضع فى الاعتبار النساء الحوامل خلال هذه الأزمة وتوفير البنج لهن سواء كان "نصفي أو كلي"، لأنه يصعب تحمل هذا الألم ويزداد تعرضهم للوفاة، فلك أن تتخيل فتح البطن دون تخدير، فلا يوجد بشر يستطيع تحمل مثل هذا الأمر.

معاناة وألم وخوف وذعر وقصف وتفجيرات والخضوع لعمليات جراحية دون تخدير، هذا ما يتعرض له أهالى غزة بسبب العدوان الوحشي الإسرائيلي على غزة، وآخر نتائج هذه المجازر الوحشية خضوع النساء للولادة القيصرية دون التخدير مما يعرض حياتهم للخطر، وهذا وفقا للتقرير الذي نشره صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وكشف صندوق الأمم المتحدة للسكان أن النساء الحوامل فى غزة يخضعن لعمليات قيصرية دون تخدير وهو ما يشكل خطرا على حياتهن.

وفي تقرير سابق أيضا لصندوق الأمم المتحدة في بداية أزمة غزة، أكد خلاله أن هناك 50 ألف سيدة حامل في قطاع غزة عرضة للكثير من المضاعفات الصحة بسبب القصف ونقص الأدوية والغذاء والمتابعة مع الطبيب.

فمن المنتظر أن تضع نحو 5500 امرأة منهن طفلها خلال هذا الشهر، وقد تعاني أكثر من 840 امرأة من مضاعفات مرتبطة بالولادة.