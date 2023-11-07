اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب "مينى باص" بمدينة بدر

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 04:53 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب "مينى باص" بمدينة بدر إسعاف -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 8 أشخاص فى حادث انقلاب مينى باص بطريق الروبيكى بمدينة بدر مما تسبب فى زحام مرورى وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

وكانت غرفة عمليات النجدة ، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث سير على طريق الروبيكى نطاق مدينة بدر ونتج عنها إصابة 8 أشخاص، وعلي الفور انتقل رجال المرور والاسعاف إلى مكان الحادث.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة.







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