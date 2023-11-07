اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 01:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

إسرائيل تطلب إخلاء مستشفى الرنتيسى.. ووزير الدفاع الإسرائيلى: لا قيود لاستخدام القوة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 01:13 م
إسرائيل تطلب إخلاء مستشفى الرنتيسى.. ووزير الدفاع الإسرائيلى: لا قيود لاستخدام القوة غزة
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تدخل الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، يومها الثانى والثلاثين، اليوم الثلاثاء، فيما لا تظهر أي بادرة لوقف النار أو تطبيق هدنة إنسانية مؤقتة، بينما تزداد أعداد الضحايا من المدنيين جراء القصف الإسرائيلي، ويزداد الأمر سوءا إزاء أوضاع في القطاع وصفتها الأمم المتحدة بأنها "كارثية".

وبحسب موقع العربية، طلبت إسرائيل  إخلاء مستشفى الرنتيسي للأطفال تمهيدا لقصفه.

وفي السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "لا قيود ولا حدود أمام جنودنا في غزة لاستخدام القوة"، مضيفا: "أمامنا أيام كثيرة من القتال، وحسم العملية ضد حماس سيستغرق وقتا". وتابع: "سنضرب قادة حماس في الأنفاق والخنادق ولن نسمح للحركة بالتعافي".

 







غزة

فلسطين

وزير الدفاع الاسرائيلى

اسرائيل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة