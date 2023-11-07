إسرائيل تطلب إخلاء مستشفى الرنتيسى.. ووزير الدفاع الإسرائيلى: لا قيود لاستخدام القوة

وكالات

تدخل الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، يومها الثانى والثلاثين، اليوم الثلاثاء، فيما لا تظهر أي بادرة لوقف النار أو تطبيق هدنة إنسانية مؤقتة، بينما تزداد أعداد الضحايا من المدنيين جراء القصف الإسرائيلي، ويزداد الأمر سوءا إزاء أوضاع في القطاع وصفتها الأمم المتحدة بأنها "كارثية".

وبحسب موقع العربية، طلبت إسرائيل إخلاء مستشفى الرنتيسي للأطفال تمهيدا لقصفه.

وفي السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "لا قيود ولا حدود أمام جنودنا في غزة لاستخدام القوة"، مضيفا: "أمامنا أيام كثيرة من القتال، وحسم العملية ضد حماس سيستغرق وقتا". وتابع: "سنضرب قادة حماس في الأنفاق والخنادق ولن نسمح للحركة بالتعافي".