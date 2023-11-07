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إدراج الصيادين فى برنامج "تكافل وكرامة" خلال أشهر الزريعة.. انفوجراف

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 03:54 م
إدراج الصيادين فى برنامج "تكافل وكرامة" خلال أشهر الزريعة.. انفوجراف إدراج الصيادين فى برنامج "تكافل وكرامة" خلال أشهر الزريعة
كتب مدحت وهبة

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قررت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إدخال فئة الصيادين إلى منظومة الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، خلال أشهر الزريعة، التي يُمنع فيها الصيد «4 أشهر»، لذا جرى العمل على توفير حد أدنى من العائد الشهري أثناء أشهر الزريعة لمساعدة الصيادين على تحسين حياتهم والإنفاق على أسرهم، ومساعدتهم في التأمينات أو توفير مهنة لهم خلال أشهر الزريعة، وكذلك ضم أصحاب المراكب الشرعية والقوارب غير الآلية الأقل من 5 أمتار لمنظومة العمالة غير المنتظمة.

 

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كما قررت ضم الصيادين في الفئة العمرية من 60 - 65 من ذوي الحالات الشديدة لبرنامج " كرامة"، والعمل على التنسيق مع وزارة الصحة على حصول الصيادين المؤمنة عليهم على التأمين الصحي، وكذلك عقد دورات تدريبية على أساليب الصيد الحديثة أيضا حصر الصيادين على مستوى مراكز المطرية والمنزلة والجمالية بالدقهلية لبحث مشاكلهم مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والعمل على حلها، وبحث سداد المتأخرات الخاصة بهم لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الفترة من 2019-2023

 

جاء ذلك خلال زيارة  الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء لمحافظة الدقهلية، واستهلتها بالوصول لمركز المطرية بحيرة المنزلة، حيث كان في استقبالها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمقر الإدارة الاجتماعية بمركز المطرية.

 







وزيرة التضامن

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