أونروا: عدد موظفينا الذين قتلوا بغزة هو الأعلى فى تاريخ الأمم المتحدة

أ ش أ

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مساء الثلاثاء، إن إحدى موظفاتها قُتلت هي وأطفالها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ما يرفع عدد موظفيها الذين قتلوا في حرب إسرائيل على قطاع غزة إلى 89، وهو الرقم الأعلى للقتلى في صفوف موظفي الأمم المتحدة في أي نزاع على امتداد تاريخها.

وأضافت الوكالة، في بيان صحفي، أن 26 من موظفيها أصيبوا في العدوان الذي بدأ في السابع من شهر أكتوبر الماضي، والذين أسفر عن نزوح 1.5 مليون إنسان، 725 ألفًا منهم يعيشون في 149 مُنشأة تابعة للأونروا، في مُحافظات القطاع الخمس، بما في ذلك الشمال.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، قد أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 10328 شهيدًا و25956 جريحًا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي. وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة ظهر اليوم إن الاحتلال ارتكب في الساعات الماضية 21 مجزرة أسفرت عن استشهاد 548 فلسطينيًا.