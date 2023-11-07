اليوم السابع
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أعراض الذئبة الحمراء عديدة أبرزها الضعف والإجهاد الشديد

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 04:00 ص
أعراض الذئبة الحمراء عديدة أبرزها الضعف والإجهاد الشديد الذئبة الحمراء
كتبت مروة محمود الياس

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الذئبة الحمراء أحد أشهر الأمراض المناعية حيث يهاجم الجهاز المناعى نفسه، ويسبب التهابات شديدة وتلفا ملحوظا في الأنسجة، كما أنه يؤثر على حالة الجلد والمفاصل والمخ والكليتين، كما يمكن أن يؤثر مرض الئبة الحمراء على الأوعية الدموية والرئتين أيضًا، وفقًا لتقرير نشره موقع Centers for Disease Control and Prevention.

الذئبة الحمراء

وتابع التقرير موضحا أن أبرز أسباب الذئبة الحمراء تكون بالتأثر بعوامل بيئية ووراثية وهرمونية، ومن أبرز أعراض الذئبة الحمراء، الإصابة بحالة من الاجهاد العام والتعب الشديد، فضلاً عن الإصابة بالطفح الجلدى في كثير من الحالات، فضلاً عن الإصابة بالألم والأوجاع الشديدة في الجسم، إضافة إلى التورم في المفاصل بين بعض الكبار.

أعراض الذئبة الحمراء

وأوضح التقرير أن اعراض الذئبة الحمراء قد تظهر في سنين عديدة وتختفى فجأة في سنين متتالية ويطلق على هذه الفترة "وقت الهدوء" وهو هدوء نسبى لعلامات وأعراض الذئبة الحمراء وبعدها قد تعاود هجومها للجسم وتضرب مرة أخرى دفاعاته.

ومن أبرز أعراض الذئبة الحمراء الاضطرابات في حالة نشاط الجسم، ويمكن أن يساعد التشخيص المبكر للمرض على علاجه بشكل أفضل، وتقليل الآثار والمضاعفات المرهقة لمرض الذئبة الحمراء، فوفقا للتقرير فإن هذا المرض قد يقلل من القدرة الجسدية للمريض ويقلل أيضا من المناعة لأنه يعتمد في علاجه على أدوية تثبيط المناعة، وهو ما يؤثر على حالة الجسم وقوته ودفاعاته ضد الإصابة بالمرض بشكل عام.







اسباب الذئبة الحمراء

اعراض الذئبة الحمراء

الذئبة الحمراء




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