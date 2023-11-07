أطباء بلا حدود: أعداد ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة تفوق الوصف

إبراهيم حسان

قال الدكتور غسان عزيز، مدير الرصد الصحي بمنظمة أطباء بلا حدود، في مداخلة متلفزة لقناة القاهرة الإخبارية، إن أعداد ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة غير مقبولة وتفوق الوصف.

أضاف غسان عزيز، أن منظمة أطباء بلا حدود، لديها فرق طبية تعمل في مختلف مستشفيات قطاع غزة، معربا عن انزعاجه مما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من جرائم ممنهجة، ومؤكدا: "الكوادر الطبية في قطاع غزة يعملون ليل نهار منذ بدء العدوان الإسرائيلي".

وأشار الدكتور غسان عزيز، مدير الرصد الصحي بمنظمة أطباء بلا حدود، إلى نفاذ المخزون من المستلزمات الطبية في قطاع غزة، متابعا: "نحاول دعم الرعاية الصحية داخل قطاع غزة، ونطالب بإيقاف العمليات العسكرية في قطاع غزة والسماح بدخول جميع أنواع المساعدات، ويجب إدخال الكوادر الطبية والصحية إلى القطاع وتوفير ما يكفي من الضمانات الأمنية لحمايتهم".

وأكد مدير الرصد الصحي بأطباء بلا حدود، أن أكثر من 30 ألف شخص في غزة يعانون الأمراض المزمنة ويحتاجون إلى الأدوية والمستلزمات الطبية.