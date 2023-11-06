8 ضوابط للحصول على الرخصة الذهبية للشركات.. تعرف عليها

كتب إسلام سعيد

يسعي عدد من الشركات للحصول على الرخصة الذهبية وهي الموافقة الموحدة المقدمة من مجلس الوزراء لتحسن وتسهيل عمل الشركات وحصولها على الموافقات اللازمة لتشغيل وتدشين المشروعات في خطوات مبسطة وسهلة.

ووفقا للنص المادة (42) من القانون 72 لسنة 2017من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

1- أن يتخذ شكل شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 او قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

2- ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع..

3- الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع..

4- يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.

5- أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

6- أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

7- أن يقدم اقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات).

8-أن يقدم اقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.