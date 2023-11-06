37.6 مليار جنيه مشروعات قطاع الأعمال العام تحت التنفيذ للعام 21/22

كتب: مدحت عادل

ارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ بقطاع الأعمال العام والقطاع العام إلى 37.6 مليار جنيه عام 2021/2022، بينما كانت 28.4 مليار جنيه عام 2020/2021، بزيادة بلغت 9.2 مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت 32.4%.

وقالت النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العـام والقطاع العام لعام 2021/2022، إن قيمة صافى رأس المال المستثمر ارتفعت أيضا لتسجل 776.4 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 583.5 مليار جنيه عام 2020/2021، بزيادة بلغت 192.9 مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت 33.1%.

وبلغت قيمة صافى رأس المال المستثمر134.8 مليار جنيـه عام 2021/2022، مقابل 105.6 مليار جنيه عام 2020/2021، بنسبة زيادة بلغت 27.6%، وبلغت قيمة الأجور 35.1 مليار جنيه عام 2021/ 2022، مقابل 32.1 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة بلغت 9.5%.

وارتفعت قيمة الأصول الثابتة 737.2 مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 631.6 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة بلغت 16.7%، وارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل إلى 211 مليار جنيه عام2021/ 2022، مقابل 173.6 مليار جنيه عام 2020/2021، بنسبة زيادة بلغت 21.5 %.