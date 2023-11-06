18 وكالة دولية تطالب بوقف إطلاق النار فى غزة

وكالات

طالب مسؤولو ثمانية عشر وكالة تابعة للأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والسماح بدخول المزيد من المساعدات.

وبحسب موقع سكاى نيوز، أصدر مسؤولو الوكالات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة بياناً مشتركاً نادراً أبدوا فيه غضبهم من عدد الضحايا المدنيين في غزة، مطالبين بـ"وقف فوري إنساني لإطلاق النار"، وبإدخال مزيد من الغذاء والماء والدواء والوقود إلى قطاع غزة المحاصر.

وقال مسؤولو 18 منظمة تابعة للأمم المتحدة، في بيان "يتعرض شعب بكامله للحصار والهجوم، ويُحرم من الوصول إلى الحاجيات الضرورية، ويُقصَف السكان في منازلهم وفي الملاجئ والمستشفيات وأماكن العبادة".

كما أكدت الأونروا، أن عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا حتى الآن في حرب غزة ارتفع إلى 88 فردا.

في الأثناء، أكّدت وكالةُ الأنباءِ الفلسطينية، مقتلَ وإصابةَ العشرات بقصف جويّ إسرائيلي لمخيم المغازي وسَطَ قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت في وقت سابق إن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أسفر عن سقوط 9770 مواطنا فلسطينيا، بينهم 4800 طفل، و2550 امرأة.