يسرقها بالمفتاح المصطنع.. تفاصيل إحالة لص الشقق السكنية في القاهرة للمحاكمة

كتب سليم على

أدلى عاطل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بالقاهرة ، تفيد ارتكابه واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهم ينفذ جرائمه بعد وضعه خطه محكمه تتضمن التأكد من غياب السكان في الشقة المقرر سرقتها ، وينفذ جريمته في الساعات المتأخرة من الليل بعد غياب حركة المارة بالشوارع.

وقررت النيابة النيابة إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت له تهمة السرقة.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.