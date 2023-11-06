اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير خارجية الأردن: إسرائيل تستخدم المدنيين كأهداف بشرية

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 08:38 ص
وزير خارجية الأردن: إسرائيل تستخدم المدنيين كأهداف بشرية وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدى
أ ش أ

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قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن الاحتياجات في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ نحو شهر تتزايد، مشيرا إلى أن كمية الإمدادات: "حتى لو زادت 300% فستبقى ضئيلة للغاية".

وأضاف الصفدي - في مقابلة مع قناة "بي بي سي" - "حتى لو زادت كمية الإمدادات بنسبة 300% عما تحصل عليه غزة الآن فستبقى ضئيلة للغاية مقارنة بالاحتياجات المتزايدة لجميع السكان الذين تعرضوا للحصار والقصف والطرد من منازلهم"، وأشار إلى أن "رواية الدرع البشري غير مقبولة"، لافتا النظر إلى أن "إسرائيل تستخدم المدنيين كأهداف بشرية".

ولفت الصفدي إلى حديث الوزير الإسرائيلي الذي قال، إن "على إسرائيل أن تقصف سكان غزة بالأسلحة النووية"، قائلا "لم يصدر أي كلمة من المجتمع الدولي ضد ذلك التصريح".

 







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