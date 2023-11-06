وزير خارجية الأردن: إسرائيل تستخدم المدنيين كأهداف بشرية

وأضاف الصفدي - في مقابلة مع قناة "بي بي سي" - "حتى لو زادت كمية الإمدادات بنسبة 300% عما تحصل عليه غزة الآن فستبقى ضئيلة للغاية مقارنة بالاحتياجات المتزايدة لجميع السكان الذين تعرضوا للحصار والقصف والطرد من منازلهم"، وأشار إلى أن "رواية الدرع البشري غير مقبولة"، لافتا النظر إلى أن "إسرائيل تستخدم المدنيين كأهداف بشرية".

ولفت الصفدي إلى حديث الوزير الإسرائيلي الذي قال، إن "على إسرائيل أن تقصف سكان غزة بالأسلحة النووية"، قائلا "لم يصدر أي كلمة من المجتمع الدولي ضد ذلك التصريح".