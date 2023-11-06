وزير النقل: استكمال تنفيذ المرحلة الرابعة للقطار الخفيف بنفس أسعار المرحلة الثالثة

كتب سيد الخلفاوى

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل أن استكمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى الخفيف يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية فى التوسع فى تنفيذ شبكة النقل السككى بالجر الكهربائى الأخضر صديق البيئة لخدمة التوسع العمرانى الذي تشهده الدولة ، حيث يعتبر القطار الكهربائي الخفيف‎" LRT ‎السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان" أحد أهم شرايين التنمية لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة "الشروق – العبور – المستقبل – هليوبوليس الجديدة – العاشر من رمضان – العبور الجديدة...." علاوة على ربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع " الخط الثالث للمترو في المحطة المركزية عدلي منصور - والخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع " السخنة / مطروح " في محطة العاصمة المركزية - مونوريل شرق النيل في محطة مدينة الفنون والثقافة" وقد تم إنشاء مناطق انتظار للسيارات بجانب كافة محطات المشروع لتشجيع ‏المواطنين لتقليل استخدام وسائل النقل السطحية ولزيادة العائد الإقتصادي للمشروع.

وأوضح الوزير أن اتحاد الشركات الصينية بموجب هذه الاتفاقية الإطارية سيتم التفاوض مع الإتحاد لتوقيع عقد (التصميم – التوريد – الإنشاء) للمرحلة الرابعة لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان بنفس أسعار المرحلة الثالثة من المشروع حيث سيقوم بالتصميم لجميع مكونات المشروع وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وتوريد عدد 8 قطارات ، ويتم تنفيذ الأعمال المدنية للمحطات والسكة بمعرفة مقاولى باطن محليين وتحت إشراف إتحاد الشركات الصينية وتقوم الهيئة بالتعاقد على تنفيذ المسار وأعمال كباري المسار مع مقاولين محليين ، كما ستقوم الشركة بدعم الهيئة فى الحصول على التمويل اللازم للمرحلة.

وأشار وزير النقل إلى أن القطار الكهربائى الخفيف يتم تنفيذه على خمس مراحل بطول حوالى 111 كم وإجمالى 20 محطة كالتالي، المرحلة الأولى بطول 65.63 كم، و11 محطة سطحية والمرحلة الثانية من بعد محطة مطار العاصمة حتي محطة مدينة الفنون والثقافة بطول 3.18 كم و 1 محطة علوية (تم افتتاحهم للجمهور فى 3/7/2022) ، كما يجرى تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20.4 كم من محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية بعدد 4 محطات "3 علوية +1سطحية" تشمل ورشة لتخزين القطارات ، والمرحلة الرابعة من بعد محطة مدينة العبور الجديدة وحتى محطة مركز مدينة العاشر من رمضان بطول 16 كم بعدد 3 محطات "2 علوية +1سطحية" والمرحلة الخامسة بطول 5.5 كم وصولاً الى المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية.

جاء ذلك خلال، توقيع الإتفاقية الإطارية الخاصة بتصميم وتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان (القطار الكهربائي الخفيف ‏LRT‏) بطول 16 كم وعدد (3 محطات) لخدمة الكتلة السكانية الكبيرة بمدينة العاشر من رمضان ‏، وقد قام بالتوقيع من الجانب المصرى الدكتور مهندس طارق جويلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب إتحاد الشركات الصينية يو لى – رئيس شركة أفيك أنتل الصينية والسيد / ليو تين خوا – رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة هندسة الجسور الكبرى للسكك الحديدية الصينية .