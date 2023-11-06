وزارة الصحة تكشف تفاصيل أحدث بروتوكول علاجى لنقص المناعة الوراثى

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل البروتوكول العلاجى الجيد لمرضى نقص المناعة الوراثى، حيث تمت إعادة تقييم العقار المستخدم في العلاج، ليشمل كامل عدد الجرعات حسب وزن المريض.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم إدراج عقار جديد في بروتوكول العلاج البيولوجي لمرضى (كرونز)، والالتهاب التقرحي المناعي، وتفعيل خط العلاج الثاني لمرضى الصدفية المفصلية.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتى في إطار رفع العبء عن المرضى وتوحيد بروتوكولات العلاج، وذلك لتحسين معدل الاستجابة، وتقليل فرص ارتداد المرض.