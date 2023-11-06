وزارة التعليم: تحديث مناهج المدارس الفنية 2025 لإكساب الطلاب مهارات سوق العمل

كتب محمود طه حسين

حققت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تقدما كبيرا فى تطوير منظومة التعليم الفنى، حيث أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، على أن الوزارة تنتهى عام 2025 من بناء مناهج المدارس الفنية وفق نظام الجدارات المهنية لإكساب الطلاب المهارات المطلوبة لسوق العمل المحلى والعالمى، موضحا فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن بناء المناهج يراعى المعايير المطلوبة لتأهيل الخريجين لسوق العمل وأيضا المعايير العالمية ووظائف المستقبل.

وأوضح نائب الوزير، أن الوزارة بدأت منذ سنوات فى بناء المناهج الدراسية بالتعليم الفنى وفق نظام الجدارات المهنية، و التي تركز على اتقان الخريج للمهارات المهنية والمعارف والسلوكيات المستدامة وتم تطبيق المناهج المطورة في حوالي 100 مدرسة عام 2019 ووصلت الآن إلى أكثر من 1300 مدرسة في عام 2023 من إجمالي 2700 مدرسة، بالإضافة إلى أن نسبة تصل حضور الطلاب في المدارس الفنية ذات المناهج المطورة تصل إلى حوالى 90% من الطلاب، كما تم حتى الآن إعادة بناء 230 منهج دراسي من جميع النوعيات.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أنه سيتم تطبيق المناهج المطورة المبنية وفق نظام الجدارات المهنية العام المقبل على جميع مدارس التعليم الفنى.

فيما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نظام الجدارة عبارة عن تطبيق مهارات ومعارف يكتسبها الطالب خلال فترة دراسته فى مجال معين للعمل فى وظيفة أو مهنة وفقا لمعايير معينة ومحددة، مضيفة أن المنهج القائم على الجدارة يركز على ما يتوقع من المتعلمين القيام به من جدارات لمهنة معينة، حيث يركز على الطالب والاحتياجات المتغيرة فى سوق العمل، مؤكدة أن الدراسة القائمة على الجدارات المهنية عبارة عن مجموعة من الخبرات التربوية والمهارية التى يمر بها الطلاب داخل المدرسة أو خارجها بغرض اكتساب جدارات محددة" مهارات ـ معارف ـ اتجاهات سلوكية" تكون مؤهلة للالتحاق بسوق العمل".

وأكدت أنه يستند تقييم الطلاب فى المهارات المهنية بالجدارات على أداء الطالب وليس مجموعة من الطلاب وفقا لمعايير الأداء التى تستند إلى نتائج فعلية، كما أنه يوجد أكثر من نوع للجدارات المهنية تتمثل فى جدارات فنية ومهنية وجدارات أكاديمية وثقافية وجدارات حياتية، مشددة على أن بناء المناهج الدراسية المطورة يتم من خلال الوزارة ورجال الصناعة، كما يشارك فى تقييم الطلاب القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة أن التقييم وفق نظام الجدارات المهنية مختلف، حيث إنه من بين التقييمات التى تحدث خلال الدراسة" التقييم القائم على الجدارة" وهو التأكد من أن الطالب حقق الجدارة المطلوبة من خلال جمع الأدلة والمنهج القائم على الجدارة، وهو منهج يركز على ما يتوقع من المتعلمين القيام به من جدارات مهنية لمهنة معينة" الوحدة المكملة" وهى عبارة عن وحدة من وحدات البرنامج مطلوب اكسابها للطالب.

كما يتم تقييم الأداء، المطلوب لتحقيق نتائج تعلم، البرنامج وهو ما يسمى بملف الإنجاز وهو مجموعة من الأدلة توضح مخرجات التعلم، والمؤهل وهى النتيجة الرسمية أو الشهادة التى يحصل عليها المتعلم، ومعايير التأهيل وضمان الجودة والاعتراف بالتعلم المسبق والمواد الداعمة والمهمة وهو جزء أو عمل داخل مهنة معينة وحدة الجدارات والتصديق والتأكد من الصلاحية والتحقق الداخلى والخارجى للبرامج الدراسية.