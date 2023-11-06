اليوم السابع
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وزارة التضامن تطلق مبادرة "بالوعى مصر تتغير للأفضل" فى المناطق المطورة

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 10:47 ص
وزارة التضامن تطلق مبادرة "بالوعى مصر تتغير للأفضل" فى المناطق المطورة وزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم العديد من الخدمات التنموية في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم برامج الدعم والحماية لأهالي المناطق المطورة.
 
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي قافلة تنموية كبرى جديدة في إطار استراتيجيتها للتدخلات لدعم سكان المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، حيث أطلقت مبادرة "بالوعى مصر تتغير للأفضل" لسكان المحروسة " 1-2 "، بمحافظة القاهرة، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وبنك ناصر الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والشركاء من الجمعيات الأهلية وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
 
ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم برامج الدعم والحماية لأهالي المناطق المطورة بديل العشوائيات، حيث تضمنت القافلة التنموية الاجتماعية تنفيذ قافلة طبية لخدمة أهالي سكان المحروسة ، شملت عددًا من التخصصات، منها الباطنة والأطفال والجلدية والعظام وخدمات الصحة الإنجابية، وقام متطوعو الهلال الأحمر المصري بنشر التوعية بين الأهالي بالأمراض المزمنة وسبل العلاج، كما تم توفير الدواء مجانا لأهالي المنطقة كما تم نشر التوعية بين أهالي المحروسة عن الإصابة بسرطان الثدي وأهمية التدخل المبكر وكيفية الفحص الذاتي للمرأة مع تحويل الحالات لمستشفى القصرالعينى.
 






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