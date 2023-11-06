هيئة تنشيط السياحة من بورصة لندن: حزم تحفيزية جديدة للطيران العارض لشرم الشيخ

لندن - ميرفت رشاد

أعلن عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، عن إطلاق حزمة جديدة لبرنامج التحفيز للطيران العارض، يتضمن مميزات خاصة للرحلات المتجهة إلى شرم الشيخ، مع تقليل معدل الحمولة إلى 60% ودفع 500 دولار نقدية على أي رحلة لشرم الشيخ، لافتا إلى أنه كان يفترض الانتهاء من البرنامج الجديد لتحفيز الطيران في أكتوبر الماضي، ولكن تأخر طرحه لإجراء بعض التعديلات عليه وفقا للأحداث الجارية.

وكشف القاضي، في تصريحات خاصة، على هامش افتتاح الجناح المصري المشارك في بورصة لندن السياحية اليوم الإثنين، عن وجود مفاوضات مع شركات طيران جديدة لتسيير رحلات إلى مصر، وكذا نقاط جديدة للشركات المتواجدة بالفعل مثل شركة "ويز إير" التي أعلنت الأسبوع الماضي عن تسيير رحلات جديدة من إنجلترا ودبي إلى مصر، وكذلك شركتان ستسير من إنجلترا إلى مصر، ومن بروكسل في بلجيكا إلى شرم الشيخ، ومن لندن إلى شرم الشيخ، وهذا يعني أن مصر مازالت المقصد الرابح لمنظمي الرحلات.

وأكد أن الوفد المصري المشارك، سوف يستغل الحضور الإعلامي المكثف من مختلف دول العالم في شرح حقيقة الأوضاع في مصر، وتحديد المستهدفات السياحية لمصر من المشروعات الجديدة، عبر استعراض الاستراتيجية المصرية للسياحة والتنوع الفريد للمقصد السياحى المصرى.