نائب محافظ الجيزة يتابع التشطيبات النهائية للسوق الحضارى الجديد بالعياط.. صور

كتبت – مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الإثنين، الأعمال والتجهيزات النهائية لمشروع السوق الحضاري الجديد بمدينة العياط، تنفيذًا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل على تذليل أية معوقات.

وأكد نائب محافظ الجيزة أن سوق العياط الحضاري الجديد يأتي تنفيذه في إطار تنفيذ رؤية الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين من خلال إنشاء أسواق حضارية، مشيرًا إلى أن المشروع متكامل للقضاء على أزمة الباعة الجائلين وتوفير بديل حضاري لهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية.

وشدد النائب على الشركة المنفذة بسرعة الأنتهاء من الأعمال والتجهيزات النهائية للمشروع لبدء تشغيل السوق خلال الفترة القادمة.

وشهدت جولة نائب محافظ الجيزة بمدينة العياط، تفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ24 شارعًا بمتفرعات طريق مصر أسيوط، ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023 / 2024.

ووجه نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة الجودة في التنفيذ، مشددًا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

وتفقد النائب مقر الحملة الميكانيكية لمدينة العياط لمتابعة أعمال الحملة والمعدات والسيارات بها وحالة كل منها للوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة، موجهًا برفع كفاءة الحملة بالكامل والاهتمام بنظافتها.

رافق نائب المحافظ محمود عبد الحليم مدينة رئيس مركز العياط، ومسؤلي مديرية الإسكان والمرافق ومسؤلي مديرية الطرق وشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة للأعمال.