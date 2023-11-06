وكتبت الوزيرة الكندية -في تدوينةعلى موقع "إكس" (تويتر سابقا)، أن الحريق قد انطفأ الآن، و"يمكننا أن نؤكد وقوع انفجار في مفوضيتنا العليا (السفارة) في نيجيريا. انطفأت النيران ونعمل على تسليط الضوء على أسباب هذه الحالة."

وأضافت "أبعث بتعازي القلبية لأسرتي الشخصين اللذين قتلا في هذه المأساة".

تظهر البيانات التي قدمتها الوزارة إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ أنه اعتبارًا من أغسطس 2022، كان هناك 12 دبلوماسيًا كنديًا متمركزين في أبوجا و32 موظفًا محليًا.