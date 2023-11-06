مظاهرات جديدة فى إسبانيا لدعم الفلسطينيين ورفض الإبادة الجماعية فى غزة

فاطمة شوقى

خرج العديد من الإسبان فى عدد من المدن الإسبانية فى مظاهرات جديدة اليوم، لدعم الفلسطينيين، ورفض لما أطلقوا عليه المتظاهرين "إبادة جماعية" لسكان غزة، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وشاركت الجمعية الإسبانية الفلسطنية، فى المظاهرات الداعمة لفلسطين، وأطلقت بيانا ضد الإبادة الجماعية التى تمارسها إسرائيل فى غزة .

ويشارك السفير الفلسطيني هنا حسني عبد في الحدث الذي يدين فيه المجزرة والتقاعس عن مواجهة الإبادة الجماعية، بحسب بيان صحفي.

ووقع على البيان أكثر من 200 فنان وشخصية ثقافية وسيقدمه ثلاثون منهم للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية بشكل عاجل.

كما ستطلب من الحكومة الإسبانية التصرف من أجل فرض عقوبات على جميع انتهاكات حقوق الإنسان.

وترفض الوثيقة أيضًا أي تهجير قسري للسكان الفلسطينيين وتدعو إلى الوقف الفوري لهجمات المستوطنين في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية.

وكانت نددت نائبة بمجلس مدينة فالنسيا بثينة الحضرى، بالوضع فى قطاع غزة، وقالت إن الوضع فى القطاع "مهين ومخزي"، ووصفت إسرائيل بدولة إرهابية قائلة "نطالب القادة ورؤساء الدول بالتوقف عن قبول كل شيء من دولة إسرائيل الإرهابية، فإنهم يقتلون الأطفال، ويهاجمون المستشفيات، والناس يشعرون بالعطش والجوع".

وقالت صحيفة الدياريو الإسبانية إن بثينة الحضرى كانت من المشاركين فى المظاهرات التى خرجت فى مدينة فالنسيا الإسبانية لدعم الشعب الفلسطينى، والمطالبة بوقف اطلاق النار فى قطاع غزة، حيث قتل أكثر من 10 آلاف شخص نصفهم من الأطفال، فى حين نددت بأن الحكومات والمؤسسات تنظر إلى الاتجاه الآخر، فى مواجهة وضع "مهين ومخزى وبعيدا عن الإنسانية".