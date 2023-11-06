اليوم السابع
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الإثنين، 06 نوفمبر 2023 10:28 م
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مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم لودر مع عربة كارو بقرية البنجر 27 في مطروح

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 09:36 م
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم لودر مع عربة كارو بقرية البنجر 27 في مطروح اسعاف - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي

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لقي شخص مصرعه وأصيب شخص آخر، بإصابات متفرقة، إثر حادث تصادم لودر مع عربة كارو، في قرية البنجر 27 التابعة لمدينة الحمام في محافظة مطروح، وتم نقل المصاب والجثة بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الحمام المركزي.

دخل مستشفى الجمام المركزي إسلام محمد شامة "19 سنة" من قرية 27 البنجر جثة هامدة والمصاب محمد أحمد محمد " 24 سنة" من قرية 27 البنجر، مصاب بجرح في الذراع الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج وصعوبة في التنفس، وذلك إثر حادث تصادم لودر بعربية كارو ،بقرية 27 البنجر في مدينة الحمام، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصاب ويخضع حالياً للرعاية الطبية، والجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم وإجراء المعاينة، للعرض على النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث واتخاذ اللازم.

 







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