مرصد الأزهر: إباحة الحاخامات قتل الأبرياء هدفه التأييد الشعبي لعمليات الإبادة

كتب لؤى على

قال مرصد الأزهر انه تابع التصريحات والفتاوى العنصرية ضد الفلسطينيين، ومن بينها رفض الصحفي الصهيوني ومقدم البرامج في القناة 12 الإخبارية "داني كُشْمرو" دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مطالبًا بوقفها وعدم السماح بإدخال أي شيء حتى ولو نصف معلقة من الماء.

كما أصدر الحاخام "إليشع وِلْفُسون"، رئيس مدرسة جبل الهيكل الدينية، وأحد الشخصيات البارزة في جماعات الهيكل المتطرفة، من أصحاب التاريخ الأسود الطويل في تدنيس ساحات الأقصى المبارك، فتوى تفيد بأن الشريعة اليهودية لا تؤمن بوجود أبرياء وقت الحرب، وبالتالي يجب قتل النساء والأطفال في غزة حتى لا يعرضوا حياة الجنود اليهـود للخطر.

وأيد الحاخام المتطرف أيضًا تصريحات الوزير الصـهيوني "عميحاي إلياهو" الذي طالب فيها بقصف غزة بالقنبلة النووية، مستندًا في ذلك إلى النصوص التوراتية الواردة في سفر صموئيل الأول: "فلم يستبق داود رجلًا و لا امرأة حتى يأتي إلى جت إذ قال لئلا يخبروا عنا قائلين هكذا فعل داود وهكذا عادته كل أيام إقامته في بلاد الفلسطينيين".

وطالب الحاخام المتطرف بضرورة تهجير الفلسطينيين من غزة استنادًا إلى قول سارة لإبراهيم في التوراة: "فقالت لإبراهيم اطرد هذه الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابني إسحق".

وأكد المرصد أن إباحة الحاخامات قتل الأبرياء في الحرب هدفه حشد التأييد الشعبي لعمليات الإبادة التي ينفذها نتنياهو تمهيدًا لقصف المستشفيات، ودعمًا لمخطط تهجير أهل غزة وإعادة احتلال القطاع من خلال إضفاء الطابع الديني على العدوان الصهيوني.