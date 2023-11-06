مجلس الدولة الصينى يدين تهديدات سياسيين أمريكيين بفرض عقوبات فى هونج كونج

وقال متحدث باسم المكتب في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الاثنين إن سيادة القانون في منطقة هونج كونج حظيت باعتراف واسع النطاق من المجتمع الدولي، مضيفا أن حماية الأمن الوطني وسيادة القانون من واجبات مسؤولي المنطقة والموظفين القضائيين بها، ولا تحتمل أي تدخل .

وأوضح المتحدث أن التهديدات الصادرة عن بعض السياسيين الأمريكيين تتعارض مع روح سيادة القانون وتتجاهل العدالة الدولية.