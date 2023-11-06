مجلس الدولة الصينى يدين تهديدات سياسيين أمريكيين بفرض عقوبات فى هونج كونج

أدان مكتب شؤون هونج كونج وماكاو التابع لمجلس الدولة الصيني التهديدات الصادرة عن سياسيين أمريكيين بفرض عقوبات ضد مسؤولين حكوميين وموظفين قضائيين في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة .
وقال متحدث باسم المكتب في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الاثنين إن سيادة القانون في منطقة هونج كونج حظيت باعتراف واسع النطاق من المجتمع الدولي، مضيفا أن حماية الأمن الوطني وسيادة القانون من واجبات مسؤولي المنطقة والموظفين القضائيين بها، ولا تحتمل أي تدخل .
وأوضح المتحدث أن التهديدات الصادرة عن بعض السياسيين الأمريكيين تتعارض مع روح سيادة القانون وتتجاهل العدالة الدولية.
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