اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مجلس الدولة الصينى يدين تهديدات سياسيين أمريكيين بفرض عقوبات فى هونج كونج

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 10:54 ص
مجلس الدولة الصينى يدين تهديدات سياسيين أمريكيين بفرض عقوبات فى هونج كونج الرئيس الصينى شى جين بينج
أ ش أ

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أدان مكتب شؤون هونج كونج وماكاو التابع لمجلس الدولة الصيني التهديدات الصادرة عن سياسيين أمريكيين بفرض عقوبات ضد مسؤولين حكوميين وموظفين قضائيين في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة .

وقال متحدث باسم المكتب في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الاثنين إن سيادة القانون في منطقة هونج كونج حظيت باعتراف واسع النطاق من المجتمع الدولي، مضيفا أن حماية الأمن الوطني وسيادة القانون من واجبات مسؤولي المنطقة والموظفين القضائيين بها، ولا تحتمل أي تدخل .

وأوضح المتحدث أن التهديدات الصادرة عن بعض السياسيين الأمريكيين تتعارض مع روح سيادة القانون وتتجاهل العدالة الدولية. 

 







مجلس الدولة الصيني

الصين

هونج كونج

امريكا




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