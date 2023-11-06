كيف تتابع بالخطوات نشرة التوظيف لوزارة العمل للحصول على وظيفة؟

كتبت آية دعبس

تصدر وزارة العمل نشرة توظيف نصف شهرية، كل 15 يوما بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص فى كل المحافظات، وتضم النشرة مئات من فرص العمل للشباب وذوى الإعاقة، برواتب تبدأ من الحد الأدنى للأجور، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعى على المتقدم للوظيفة.

ويستعرض "اليوم السابع" من خلال هذا التقرير، كيفية متابعة نشرة التوظيف لتسهيل الحصول على وظيفة، وذلك من خلال:

1- الدخول على الموقع الرسمى لوزارة العمل https://www.manpower.gov.eg/.

2- الدخول على النشرة القومية للتوظيف.

3- ستجد رابط خاص بالوظائف المُعلن عنها، يمكنك من الإطلاع على كل الوظائف والتفاصيل الخاصة بكل منها.

4- بعد الإطلاع على الوظائف، قم باختيار "للتقديم على هذه الوظائف برجاء اضغط هنا"، وسيتم نقلك إلى حيث ملئ بياناتك للتقدم لأحد الوظائف.

كانت قد أعلنت وزارة العمل، تلقيها طلبات بفرص عمل من 39 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة لشغل 5931 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات منها لذوي الهمم، برواتب تبدأ من 3000 جنيه فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، مع سرعة التقديم من اليوم وحتى نهاية نوفمبر 2023.

وتتوافر فرص العمل فى 11 محافظة بـ"القاهرة والجيزة وبورسعيد، والقليوبية والغربية وأسيوط وقنا وسوهاج ودمياط والوادى الجديد والفيوم"، وفى تخصصات: مهندسين كهرباء وميكانيكا ومحاسبين وصيادلة ومساعدين ومحضر طلبات ومدير فرع ورئيس فريق وأخصائي موارد بشرية ومراقب جودة وعمال إنتاج وأفراد أمن وعمال مخازن وأخصائيين مشتريات ومندوبين مبيعات ومحصلين ووسطاء تأمين ومندوبين توزيع وكافة أعمال الفندقة وعمال خياطة بكافة الأقسام وفنيين فى جميع التخصصات وعمال نظافة وتخصصات أخرى.