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كيفية تعديل ترخيص محل عام فى الجيزة.. اعرف المستندات المطلوبة

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 10:00 م
كيفية تعديل ترخيص محل عام فى الجيزة.. اعرف المستندات المطلوبة مركز تكنولوجي - أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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واصلت المراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء محافظة الجيزة، تقديم خدماتها اليومية للمواطنين، من خلال قنوات جديدة ومتطورة تخفف من الأعباء وتخلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات الحكومية دون أي معوقات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وتتيح المراكز ضمن خدماتها للمواطنين، خدمة تعديل ترخيص محل عام، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:
 
-صورة مستند إثبات الشخصية (البطاقة القومية / الرقم القومي) والأصل للاطلاع.
-توكيل رسمي في حالة الوكالة.
-أصل رخصة المحل لاعتماد التعديل.
-موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.
-صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.
-أربع نسخ من الرسومات التفصيلية للتعديلات معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية.
-الشهادات الصحية (إذا ترتب على التعديل زيادة في عدد العمال).
-صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.
-إيصال سداد رسم المعاينة المبدئي.
 
يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كلف رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة العمل داخل المراكز التكنولوجية والتأكد من الالتزام بالمدة القانونية لإنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين، مشيرا إلى أن المحافظة تخطو خطوات متقدمة فى ملف الاعتماد على التكنولوجيا لتقديم الخدمة للمواطنين فى ضوء خطة الدولة فى ذلك الصدد، لافتا أنه تم إنشاء وتطوير 20 مركز تكنولوجى على مستوى الأحياء والمراكز والمدن والمنطقة الصناعية حتى الآن لتسهيل عملية حصول المواطن على الخدمة دون أى معوقات.
 






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