كنائس الأردن تلغى احتفالات عيد الميلاد.. وتخصص التبرعات لصالح غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، عن إلغاء جميع الفعاليات والأنشطة والمظاهر الاحتفالية بعيد الميلاد المجيد لهذا العام، احتراماً للضحايا البريئة ولدماء شهدائنا الزكية في غزة وعموم فلسطين، ليُقتصر عيد الميلاد المجيد على الصلوات والطقوس الكنسية.

كما أعلن المجلس عن تخصيص جميع تبرعات الكنائس ليوم الأحد المقبل، لدعم صمود الأهل في قطاع غزة بالتعاون مع الجهات المعنية، داعيا إلى المساهمة في هذا الواجب الإنساني والأخلاقي تجاه أبناء غزة من خلال الآليات التي اعتمدتها الكنائس.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية، دان مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، بأشد العبارات، الجرائم والمجازر المروعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأهل في غزة من قتل وتشريد للمدنيين العزل والأبرياء وتجويعهم وتدمير مساكنهم والمدارس والمستشفيات والكنائس والمساجد على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

وأكد المجلس، في بيان عقب اجتماع عقده أمس الأحد في دار مطرانية الأردن للروم الأُرثوذكس، أن هذه الجرائم الوحشية والإجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي هي ضدَّ الإنسانية ومُخالفة لكل الأعراف الدولية.

وأشاد بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن الأهل في عموم فلسطين، وبذل كل ما هو ممكن لإيقاف الحرب على غزة، مثمنا كل المواقف الحرة العربية والدولية التي لم تنخرط في معايير إنسانية وسياسية مزدوجة.