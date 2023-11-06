كل ما تريد معرفته عن المنصة الإلكترونية للحصول على الرخصة الذهبية للاستثمار

كتب إسلام سعيد

بعد أن أعلن مجلس الوزراء اقتراب الانتهاء من تدشين منصة للرخص الذهبية ، نجيب عن بعض الأسئلة حول هذه المنصة، وكيف تعمل وآلياتها.

في البداية هي عبارة عن منصة إلكترونية للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية من خلالها، وتضع الهيئة العامة للاستثمار اللمسات الأخيرة لإعلانها، حيث سيتمكن المستثمر في التقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعه، وسيقوم بكل الإجراءات من خلالها، حتى حصوله على الرخصة الذهبية.

ومنذ إطلاق الرخصة الذهبية ارتفع إجمالي عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية من قبل الهيئة العامة للاستثمار إلي 24 شركة، تتضمن استثماراتها مشروعات صناعية ومشروعات خدمية.

وتعتبر منظومة الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، أحد أهم وسائل التسهيل على المستثمرين في القطاعات المستهدفة كما يجرى تعديل قانون الاستثمار لتشمل الرخصة عددًا كبيرًا من المشروعات، وبالتالي يتم التوسع في منح هذه الرخص.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شدد في وقت سابق علي الانتهاء من إعداد منصة إلكترونية للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، وأكد رئيس الوزراء على وجوب أن يكون هناك محدد مهم للحصول على الرخصة الذهبية، يتمثل في قيمة المشروع وما يحققه من تنمية اقتصادية، وذلك بخلاف المشروعات الاستراتيجية التي تم التوافق على حصولها على الرخصة الذهبية.