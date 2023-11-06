طيران الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه واستهدافه للمنازل في أنحاء قطاع غزة

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استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، جراء تواصل الغارات التي ينفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على معظم مناطق قطاع غزة.

وأفادت مصادر بالقطاع بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مُجمع الشفاء الطبي نتيجة تواصل الغارات والقصف المدفعي على حيي الزيتون والشجاعية وتل الهوا.

كما استشهد وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلا في شارع حميد بمُخيم الشاطئ غرب غزة.

ووصل عدد من الشهداء والجرحى إلى المستشفى الإندونيسي جراء استهداف عدة منازل في تل الزعتر بجباليا وفي بيت لاهيا شمال قطاع غزة.