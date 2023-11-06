طلاب برنامج هندسة المياه بعين شمس يحصدون المركز الأول بمسابقة أفضل مشروع تخرج

كتب محمود راغب

فاز طلاب برنامج هندسة المياه والمنشآت الهيدروليكية بكلية الهندسة جامعة عين شمس ، بالمركز الأول بمسابقة أفضل مشروع تخرج التي تعقد علي هامش مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه السادس الذي عقد من 29 أكتوبر إلي 2 نوفمبر 2023.

وفاز الفريق بالمركز الأول مناصفة مع فريق هندسة جامعة القاهرة نافس الفريق 23 فريقًا من 9 جامعات بمشاريع تخرج مبتكرة في جميع تخصصات هندسة المياه.

والمشروع الفائز باسم "التنمية المستدامة لمنطقة سفاجا ضمن المشروع القومي لتنمية المثلث الذهبي"، حيث قام الطلبة باعداد الدراسات والتصميمات المتكاملة لمصادر المياه بمنطقة سفاجا وشبكات مرافق المياه المتكاملة واعمال الحماية ضد السيول بالمنطقة الي جانب تصميم ميناء سفاجا الجديد.

وقد تم تكريم الطلبة من الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وأيضا من رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدي مصر المشارك في تنظيم المؤتمر هذا العام.

جدير بالذكر إلى أن ان هذا هو العام السادس علي التوالي الذي يحقق فيه طلبة المشروع واحد من المراكز الثلاث الأولي بالمسابقة منذ بداية إقامة أسبوع القاهرة للمياه.