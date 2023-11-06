ضبط هارب من 6 أشهر حبس وكفالة مالية في مدينة العياط

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط هارب من 6 أشهر حبس وكفالة مالية في العياط بعد تداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " تعليق مدعوم بصور التمس خلاله أحد الأشخاص تنفيذ حكم قضائى صادر لصالحه ضد آخر.

بالفحص والتنسيق مع الجهات المعنية المختصة تبين أن المشكو فى حقه (سائق – مقيم بدائرة مركز العياط بالجيزة) ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (قضية "إصابة خطأ" بالحبس 6 أشهر وكفالة مالية) .. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.