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ضبط هارب من 6 أشهر حبس وكفالة مالية في مدينة العياط

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 10:53 م
ضبط هارب من 6 أشهر حبس وكفالة مالية في مدينة العياط حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط هارب من 6 أشهر حبس وكفالة مالية في العياط بعد تداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " تعليق مدعوم بصور التمس خلاله أحد الأشخاص تنفيذ حكم قضائى صادر لصالحه ضد آخر.
 
 بالفحص والتنسيق مع الجهات المعنية المختصة تبين أن المشكو فى حقه (سائق – مقيم بدائرة مركز العياط بالجيزة) ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (قضية "إصابة خطأ" بالحبس 6 أشهر وكفالة مالية) .. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
 
 
 






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العياط

الداخلية



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