اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل طالب بحفل زفاف فى أسوان

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 02:30 م
ضبط المتهم بقتل طالب بحفل زفاف فى أسوان قوة أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان من أحد المستشفيات باستقباله جثة طالب وبها جرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.
 
بالفحص وبسؤال شقيقه عاطل قرر بحدوث مشادة كلامية بين المتوفـى وطالب آخر حال تواجدهما بحفل زفاف بدائرة مركز شرطة أسوان ، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بسلاح أبيض "سكين" وأحدث إصابته التى أودت بحياته.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالنيل.






مديرية أمن أسوان

أسوان

اخبار الحوادث

جريمة قتل

مشاجرة




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