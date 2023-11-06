صعود 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الاثنين على رأسها خدمات النقل

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن، ومواد البناء، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.7%، 1.6%، 1.5%، على التوالي، وقفزت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.8%، 0.6%، 0.5%، على التوالي، وصعد قطاعا العقارات والبنوك بنسبة 0.4%، 0.3%، على التوالي.

فيما تراجعت 8 قطاعات بالبورصة وعلى رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.9%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.4%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1%، وهبطت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والرعاية الصحية والأدوية، والموارد الأساسية بنسبة 0.7%، 0.6%، 0.5%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2%، بينما استقر قطاع قطاع السياحة والترفيه.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 1.557 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 127.9 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.2% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.38%، والعرب على 7.42%، واستحوذت المؤسسات على 12.59% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 31.67%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 360.9 مليون جنيه، 90.9 مليون جنيه، 14.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 130.3 مليون جنيه، 100.1 مليون جنيه، 236.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 23059 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 28214 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 9809 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6755 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 5265 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1435 نقطة.