اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 نوفمبر 2023 02:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

شكوى لبنانية جديدة لمجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 02:00 ص
شكوى لبنانية جديدة لمجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب أن الوزارة بدأت بتحضير شكوى جديدة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لتقديمها اليوم ضد إسرائيل لما ارتكبته من جريمة في الجنوب اللبناني مساء الأحج والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة أطفال وسيدة.

وكانت الخارجية اللبنانية قد أعلنت التقدم بشكوتين في وقت سابق إحداهما خاصة باستشهاد صحفي بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا للصحفيين في الجنوب اللبناني، والأخرى خاصة باستخدام إسرائيل لقنابل فسفورية محرمة دوليا في قصف مناطق بالجنوب اللبناني مما أدى إلى خسائر فادحة في الثروة الشجرية والغابات والمزاعر بالجنوب.

 







مجلس الأمن الدولي

إسرائيل

لبنان

قصف لبنان

غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة