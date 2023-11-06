سفير كرواتيا بالقاهرة يشيد بجهود مصر المستمرة نحو التوصل لتنفيذ "حل الدولتين"

وأعرب بوشنياك - في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، عن حزنه من النزاع الحالي الذي يعد غير إنساني.. معبرا عن اعتقاده بأنه يمكن أن ينتج عن هذا النزاع الأخير بعد توقفه، أكثر من أي وقت مضي، تنفيذ حل الدولتين في ضوء التصريحات التي صدرت من جميع قادة دول كبرى في العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي جون بايدن، الذين أكدوا ضرورة تنفيذ حل الدولتين .

وحذر من تداعيات استمرار الحروب والنزاعات بين إسرائيل والفلسطينيين، معربا عن اعتقاده بإمكانية تغيير وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية بمرور الوقت والاتجاه نحو حل الدولتين في ظل الضغوط الكبيرة التي تمارسها الدول الكبرى لتحقيق هدف التوصل إلى سلام شامل في المنطقة.

وأكد بوشنياك قوة العلاقات مع مصر التي تشهد تطورا مستمرا، وأنه يتوقع استمرارها في اتجاه تصاعدي في المستقبل.

وقال إن وزيري خارجية مصر وكرواتيا تبادلا مؤخرا وجهات النظر حول أهم القضايا التي يشهدها العالم اليوم ومجمل العلاقات الثنائية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن كلا البلدين لديهما وجهات نظر متشابهة بشأن هذه القضايا.

وشدد بوشنياك على أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين، ويتم حاليا التخطيط لزيارات على مستوى وزاري خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى الزيارة التي قام بها مؤخرا مفتي كرواتيا لمصر لحضور مؤتمر الشئون الإسلامية الذي عقد في القاهرة.

وعن مجالات التعاون، أكد سفير كرواتيا بالقاهرة على وجود مجالات واعدة للتعاون الثنائي، خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في ضوء أن كرواتيا تعد من أكبر الدول التي تنتج الألواح الشمسية، فضلا عن إمكانية التعاون بين مؤسسات البحث العلمي المصرية والكرواتية في هذا المجال .

وأضاف أن كرواتيا تعد من الدول المتقدمة في مجال إنتاج السيارات التي تعمل بالكهرباء في ضوء التقدم الذي أحرزته الشركة الكرواتية "ريماكس" التي تنتج أسرع سيارة رياضية متقدمة في العالم، مشيرا إلى إمكانية التعاون في إقامة مشروعات مشتركة مع مصر بمجال الهيدروجين الأخضر وكذلك في مجالي بناء السفن وإنتاج الغذاء.

وعن السياحة، قال بوشنياك إن نحو 10 آلاف سائح كرواتي يقضوا أجازاتهم في مصر كل عام ولكن هناك الحاجة إلى بذل الجهود لتنشيط السياحة وزيادة عدد السائحين من كلا البلدين، مشددا على الحاجة إلى بدء تسيير خط طيران مباشر بين مصر وكرواتيا .