سفيرة فلسطين فى باريس تفقد 30 فردا من عائلتها إثر القصف الإسرائيلى بغزة

أعلنت هالة أبو حصيرة، سفيرة فلسطين في فرنسا، أن 30 فرداً من عائلتها قتلوا أثناء القصف الإسرائيلى على غزة.

وكتبت في منشور على موقع "إكس": "للتو وارينا الثرى 30 من أبناء وبنات عمومتي، مع أطفالهم. تواصل إسرائيل عمليات القتل تحت غطاء من كتبوا "القانون الدولي" والذي كتب أساسًا لحماية البشر وتجنب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

On vient d’enterrer 30 de mes cousins et cousines, leurs enfants et petits enfants . 28 sont toujours sous les décombres.



Israel continue à assassiner, avec la complicité et le feu vert de ceux qui ont écrit ledit “droit international” , essentiellement écrit pour protéger…