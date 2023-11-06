سفيرة فلسطين فى باريس تفقد 30 فردا من عائلتها إثر القصف الإسرائيلى بغزة

وكالات

أعلنت هالة أبو حصيرة، سفيرة فلسطين في فرنسا، أن 30 فرداً من عائلتها قتلوا أثناء القصف الإسرائيلى على غزة.

وكتبت في منشور على موقع "إكس": "للتو وارينا الثرى 30 من أبناء وبنات عمومتي، مع أطفالهم. تواصل إسرائيل عمليات القتل تحت غطاء من كتبوا "القانون الدولي" والذي كتب أساسًا لحماية البشر وتجنب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.