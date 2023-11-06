رواد معرض النقل يستقلون القطار السريع والمونوريل لأول مرة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

حرص رواد معرض النقل الذكي ، المقام الآن بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، على ركوب أول قطار إقليمي سريع ضمن قطارات شبكة القطار الكهربائي السريع والذي سيقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، حيث يتواجد القطار ضمن اصطفاف الوحدات المتحركة ووسائل النقل الجماعي الحديثة بالساحة الخارجية للمعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا TransMEA2023

كما حرص رواد المعرض على ركوب المونوريل والأتوبيسات الكهربائية وأتوبيسات BRT، المشاركة ضمن اصطفاف الوحدات المتحركة ووسائل النقل الجماعي الحديثة بالساحة الخارجية للمعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا TransMEA2023

ويشهد معرض ومؤتمر النقل لإفريقيا والشرق الأوسط TransMEA 2023 والذي أنطلقت فعالياته اليوم، اصطفافا بالساحة الخارجية للمعرض لمشروعات الجر الكهربائي ( اول قطار إقليمي سريع ضمن قطارات شبكة القطار الكهربائي السريع القطار الكهربائي السريع ، القطار الكهربائي الخفيف ، مونوريل شرق وغرب النيل ، قطارات الخط الثالث للمترو ) والعربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية " عربة قلاب – عربة غلال " ومزلقان الكتروني ومفاتيح السكة الحديد ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة " الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة " ولنش بحري تحيا مصر فيبر جلاس.

وتتيح وزارة النقل لزائري المعرض تفقد هذه الوسائل، ومن المقرر أن ينتهى المعرض في 8 نوفمبر 2023، ويقام المعرض تحت رعاية رئيس الجمهورية، تحت شعار توطين صناعة وسائل النقل في مصر.