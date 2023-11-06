رسالة دكتوراه من كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس

كتب محمود راغب

ناقش الكاتب الصحفى يوسف عبده، مدير تحرير الأهرام، رسالة دكتوراه "بعنوان توظيف المواقع الإلكترونية بالمؤسسات الصحية لتكنولوجيا التحول الرقمى وعلاقته بتنمية الوعى لدى المراهقين، بكلية الدراسات العليا للطفولة، حيث تمت المناقشة بقاعة مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس.

وحصل الزميل على درجة امتياز من كلية الدراسات العليا للطفولة بالجامعة عن رسالته، وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور اعتماد خلف معبد أستاذ الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة رئيسا والدكتور محمود حسن إسماعيل أستاذ الإعلام وعميد معهد الإعلام العالى بمدينة 6 أكتوبر مشرفا والدكتور رضا عبد الواجد أمين أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر مناقشا من الخارج، والدكتور محمد وهدان، أستاذ الصحافة ورئيس قسم الصحافة بكلية البنات مشرفا والذى وافته المنية منذ عام.

وشارك فى حضور عرض الرسالة، اللواء أحمد ابراهيم محافظ أسوان السابق، والدكتور يحيى حسن رئيس الإتحاد المصرى للرياضة للجميع، والمستشار ممدوح عزالدين رئيس جمعية أبناء الديوان بالقاهرة، وخالد عبد المنعم رئيس تحرير الأهرام الرياضى، وإسماعيل العوامى عضو مجلس ادارة الأهرام، وعدد من الزملاء الصحفيين والإعلاميين وأساتذة الإعلام بالجامعة.

وأوصت الدراسة على ضرورة جعل الموضوعات الصحية على المواقع الإلكترونية للمؤسسات الصحية اكثر جاذبية لضمان متابعة المراهقين لها، ونشر ثقافة الاعتماد علي المواقع الالكترونية للمؤسسات الصحية للحصول علي المعلومات الصحية لغرض زيادة الوعي الصحي والتواصل مع الجهات الصحية الرسمية.

كما أوصت الدراسة بتعزيز الوعي الصحي لدي المراهقين بالمتابعة المستمرة للمواقع الإلكترونية، كما أوصى الباحث فى دراسته بضرورة تخصيص برامج توعوية محددة بالإعلام الرسمي للدولة لتناول المشكلات والقضايا الصحية لزيادة وعى المراهقين عن الأمراض الوبائية.