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رئيس وزراء كندا: أشكر الرئيس السيسى لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 07:51 ص
رئيس وزراء كندا: أشكر الرئيس السيسى لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي
وكالات

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أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء الكندي وعبر حسابة على منصة إكس، عن تقديره لقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما شكر رئيس الوزراء الكندي الرئيس السيسي على دعمه في تأمين مغادرة الرعايا الأجانب من غزة، بما في ذلك الكنديين وعائلاتهم في الأيام المقبلة.

وشدد ترودو أيضًا على أن ثمن العدالة لا يمكن أن يكون استمرار معاناة المدنيين الفلسطينيين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنساء والأطفال الأبرياء.

 







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