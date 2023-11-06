دراسة: الأمراض المنقولة من الحيوان للإنسان يمكن أن تقتل 12 ضعفا بحلول 2050

كتبت أمل علام

زعم باحثون أن بعض الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر يمكن أن تقتل 12 ضعف عدد الأشخاص في عام 2050 مقارنة بعام 2020، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Express.

ودعا خبراء من شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية Ginkgo Bioworks إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" لمعالجة المخاطر التي تهدد الصحة العامة العالمية.

وحذروا من أن الأوبئة الناجمة عن الأمراض الحيوانية المنشأ - المعروفة أيضًا باسم الآثار غير المباشرة - يمكن أن تكون أكثر تكرارًا في المستقبل بسبب تغير المناخ وإزالة الغابات، نظر تحليل الفريق في الاتجاهات التاريخية لأربعة مسببات أمراض فيروسية معينة.

وقال الموقع، تشمل هذه الفيروسات، فيروس إيبولا وفيروس ماربورج، وفيروس السارس التاجي 1، وفيروس نيباه، وفيروس ماتشوبو، الذي يسبب الحمى النزفية البوليفية، ولم تشمل الدراسة مرض كورونا، الذي تسبب في الجائحة العالمية في عام 2020 ومن المرجح أن يكون نشأ في الخفافيش.

ونظرت الدراسة في أكثر من 3150 حالة تفشي بين عامي 1963 و2019، وحددت 75 حدثًا غير مباشر في 24 دولة.

غطت قاعدة البيانات الأوبئة التي أبلغت عنها منظمة الصحة العالمية، والفاشيات التي حدثت منذ عام 1963 والتي أودت بحياة 50 شخصًا أو أكثر، والأحداث ذات الأهمية التاريخية بما في ذلك أوبئة الأنفلونزا في عامي 1918 و1957، تسببت الأحداث في وفاة 17232 شخصًا، منها 15771 حالة وفاة بسبب الفيروسات وتحدث معظمها في أفريقيا.

وقال الباحثون، إن الأوبئة زادت بنسبة 5% تقريبًا بين عامي 1963 و2019، مع ارتفاع الوفيات بنسبة 9% ، مضيفين، إنه إذا استمرت معدلات الزيادة السنوية هذه، نتوقع أن تسبب مسببات الأمراض التي تم تحليلها أربعة أضعاف عدد الأحداث غير المباشرة و12 ضعف عدد الوفيات في عام 2050 مقارنة بعام 2020".

وأوضح الباحثون أيضًا، إن الأرقام من المحتمل أن تكون أقل من الواقع بسبب معايير الإدراج الصارمة لمسببات الأمراض في التحليل واستبعاد كورونا.

وقالوا، إن تقييم الأدلة يشير إلى أن الأوبئة الأخيرة التي أثارتها التداعيات الحيوانية المنشأ "ليست انحرافًا أو مجموعة عشوائية" ولكنها تتبع "اتجاهًا لعدة عقود أصبحت فيه الأوبئة الناجمة عن الانتشار أكبر وأكثر تكرارً " .

وأضاف الفريق، إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة خطر كبير ومتزايد على الصحة العالمية" بناءً على الاتجاهات التاريخية.