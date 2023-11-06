اليوم السابع
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دار الإفتاء تنعى أحد موظفيها: كان مثالًا للجد في العمل والإخلاص والاحترام

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 02:03 م
دار الإفتاء تنعى أحد موظفيها: كان مثالًا للجد في العمل والإخلاص والاحترام محمد شعبان محمد تمام
كتب لؤى على

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نعت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، معاون الخدمة محمد شعبان محمد تمام، الذي وافته المنية صباح اليوم.
 
وقالت الدار فى نعيها : إنا لله وإنا إليه راجعون..
 
ننعى بقلوب راضية مستسلمة لقضاء الله وقدره، الأخ والزميل بدار الإفتاء المصرية: محمد شعبان محمد تمام، الذي وافته المنية صباح اليوم.
 
كان يرحمه الله مثالًا للجد في العمل والإخلاص، والاحترام لسائر زملائه، فاللهَ نسألُ أن يتغمَّده برحمته ويُنعم عليه بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، ويلهم أهله الصبر والسلوان... ولا حول ولا قوة إلا بالله.






دار الافتاء

مفتى الجمهورية

الافتاء

نعى



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